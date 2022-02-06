Авербух заявил, что ему жалко украинских спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал поведение украинских спортсменов, которые не присоединились к всеобщим овациями после выступления Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Все так пересечено, особенно в фигурном катании, мы всегда как бы над этой ситуацией. Но, видимо, такая политическая ангажированность, что ж, каждый выбирает свое. Валиева каталась так, что нужно было аплодировать стоя. Есть запуганные ребята, думаю, поэтому такая история, будут возвращаться домой, а там все извратят, мне даже жалко ребят», — передает слова Авербуха ТАСС.

Валиева занимает первое место среди одиночниц в командном турнире после короткой программы. В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Завтра с произвольной программой выступят женщины, а также спортивные и танцевальные пары.

Всего в фигурном катании на Олимпийских играх-2022 будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее Татьяна Навка заявила, что ей стыдно за поведение украинских спортсменов после проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде.