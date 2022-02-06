Небинарный фигурист прокомментировал слова Жулина о себе

Первый небинарный спортсмен на Олимпийских играх, американский фигурист Тимоти Ледюк, прокомментировал оскорбительные слова Александра Жулина в свой адрес.

«Знаете, я не хотел бы отвечать конкретно на это мнение. Мне хотелось бы донести до таких же людей, как и я, что мы все особенные. Что же конкретно до этого комментария… Для меня он не имеет никакого значения. Распыляться на это просто не имеет смысла. Я только так отвечу – попробуйте забрать мою радость. Я сейчас здесь, со своей замечательной партнершей, катаюсь на олимпийском льду», — цитирует Ледюка «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Жулин, отвечая на вопрос об участии Ледюка в пекинской Олимпиаде, сказал, что не хочет комментировать этих уродов. Это вызвало большой резонанс общественности.

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста Тимоти Ледюка, который первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Он выступает в паре с Эшли Кэйн-Гриббл. Они являются действующими чемпионами США.

Пары стартуют с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 18 февраля.