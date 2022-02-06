Судья о протесте норвежцев: нарушение со стороны Большунова было

Лыжный судья Валерий Махт рассказал, что грозит россиянину Александру Большунову за попадание палки в бокс норвежца Йоханнеса Клебо во время смены лыж на скиатлоне в рамках Олимпийских игр — 2022 Пекине.

«На самом деле нарушение было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был весь свой инвентарь положить в своем боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперек бокса норвежцев, россиянин ее поправил, однако она попала в бокс норвежца.

Большунов мог этого не заметить и думать, что палка все-таки упала в его бокс.

Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Сложно доказать, что Большунов сделал это специально. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо.

Российский лыжник не получил преимущество. Самое простое и логичное — устное предупреждение. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Думаю, что протест может быть отклонен на 80%», — цитирует судью «Чемпионат.com».

25-летний спортсмен принес России первую золотую медаль зимних Игр-2022. Следом за ним финишировал Денис Спицов, завоевавший серебро. А накануне в скиатлоне у женщин второй стала Наталья Непряева.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее знаменитый российский лыжник, чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов высказался о претензиях норвежцев в адрес Александра Большунова.