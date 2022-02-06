Хоккеист сборной России покинет расположение национальной команды

Форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко покидает расположение сборной России и не сыграет на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук в эфире Первого канала.

«Не очень хорошая новость — из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России».

На этих Играх соперниками сборной России на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира будут Дания, Чехия и Швейцария.

Первый матч россияне проведут 9 февраля против сборной Швейцарии. Матч начнется в 11.40 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр и капитан национальной хоккейной команды Вадим Шипачев высказался об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне.