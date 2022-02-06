Норвегия подает протест на Большунова после его победы в скиатлоне на Играх-2022

Сборная Норвегии решила подать протест на российского лыжника Александра Большунова, который выиграл гонку в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает радиостанция «Маяк» в своем в Telegram-канале.

Причиной протеста стало то, что 25-летний россиянин во время смены лыж положил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо.

На видео, снятом во время заезда, заметно, что на 39-й минуте Большунов бросает палки при смене лыж. Одна из палок падает набок и оказывается в зоне норвежца.

Вторым к финишу пришел другой россиянин, Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минуты. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Большунову.