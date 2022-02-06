Большунов объяснил 40-е место Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

25-летний россиянин стал победителем в этой гонке. Клебо финишировал на 40-м месте, проиграв Большунову более девяти минут.

«Да, Клебо сегодня 40-й. Но он довольно быстро понял, что гонка не складывается, и не упирался. Он просто доезжал, чтобы уже на спринте показать свою мощь. На протяжении этого сезона он показывает великолепные результаты. А я всегда был вторым и даже дальше», — приводит слова Большунова «Чемпионат.com».

Вторым к финишу пришел другой россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минут. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Ранее Клебо одним словом отреагировал на результат скиатлона на Играх.