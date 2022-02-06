Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ответил на вопрос иностранного журналиста о своем отношении к допингу.

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении нескольких лет я доказываю это своими результатами.

Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, меня выворачивает. Это несопоставимо со спортом. Здесь, на Олимпиаде, находятся только чистые спортсмены, которые всегда сдают тесты.

Такие вопросы задавать в нашу сторону неправильно. У нас очень сложные тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, — приезжайте и смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет», — приводит слова лыжника Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее yорвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на результат скиатлона на Играх.