Сборная России поднялась на вторую строчку в медальном зачете Игр-2022

Сборная России благодаря золотой и серебряной медали в скиатлоне лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова поднялась на вторую строчку в медальном зачете Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Возглавляет список олимпийская команда Норвегии. На третьем месте спортсмены из Словении.

Медали Большунова и Спицова – вторая и третья для россиян в лыжных гонках. Накануне серебряным призером пекинской Олимпиады в скиатлоне стала Наталья Непряева.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В гонке кроме Большунова и Спицова приняли участие Артем Мальцев и Алексей Червоткин.

Напомним, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.

25-летний Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее олимпийский чемпион-2014 в лыжных гонках Александр Легков высказался о первом российском золоте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.