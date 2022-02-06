Журова назвала выступление Валиевой на ОИ произведением искусства

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова осталась в восторге после проката россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Валиева показала первый результат, Журова назвала ее выступление произведением искусства.

«У Камилы была задача — и она это прекрасно понимала, — сравняться или обогнать американцев по очкам. Не знаю, говорит ли ей Этери такие вещи перед стартом, но Камила же человек, не оторванный от жизни, она прекрасно понимала свою задачу. Но катание было такое, как будто нет этой нагрузки, этого напряга. Просто до слез.

Тот случай, когда смотришь и не просто наслаждаешься, а понимаешь, что это произведение искусства. Не знаю, откуда она такая взялась. Причем с каждой программой она набирает обороты. Мы уже видели эту программу на Гран-при, на чемпионате Европы — казалось, зритель должен пресытиться. Но удивительно, что невозможно к этому привыкнуть, просто получаешь огромное удовольствие от ее прокатов», — сказала Журова «Газете.Ru».

Она также похвалила Марка Кондратюка, занявшего второе место по итогам двух программ у одиночников. Журова заметила, что противостояние с американскими фигуристами становится все острее, и, по ее мнению, на это повлияло судейство.

«У мужчин японец, конечно, был бесспорным лидером. Но наш Марк Кондратюк молодец. Про ребят мы думали: что будет после чемпионата Европы, останется ли запал и спортивная форма? Но пока держимся.

Когда наших засудили в начале, я предположила, что это сделано для того, чтобы противостояние с американцами стало более принципиальным, чтобы мы считали каждое очко, полученное одиночниками и парниками. Но спорт тем и прекрасен, когда не просто кто-то лидирует, а когда выступления спортсменов добавляют нам эмоций и нервов», — заключила Журова.

После пяти видов из восьми сборная России лидирует в командном турнире, набрав 45 очков и на три балла опережая американцев. Командное первенство завершится в понедельник, 7 февраля, когда с произвольными программами выступят одиночницы, спортивные и танцевальные пары.

Ранее Журова высказалась о поведении украинской делегации после выступления Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде.