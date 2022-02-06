Американский актер о выступлении Кондратюка: мое уважение русскому фигуристу

Американский актер и режиссер Бен Стиллер высказался о выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

18-летний фигурист выступил с программой «Иисус-Христос — суперзвезда».

«Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе «Иисус-Христос — суперзвезда», — написал актер в Twitter.

Кондратюк набрал 181,65 балла и занял второе место. На первой строчке расположился японец Юма Кагияма, который удостоился оценки 208,94 балла. Тройку замкнул американец Винсент Чжоу (171,44).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин

Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева выиграла женскую короткую программу командного турнира. Она получила 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.