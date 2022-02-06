Авербух заявил, что Кондратюк снял все вопросы о победе в командном турнире на ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух поделиля мнением о выступлениях Камилы Валиевой и Марка Кондратюка в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Сегодня, 6 февраля, в короткой программе у женщин Камила Валиева заработала 90,18 балла и заняла первое место, принеся национальной команде десять баллов. Позже Марк Кондратюк показал второй результат среди мужчин в произвольной программе (181,65 балла), заработав для своей сборной девять очков.

«Марк выступил по максимуму. Лучше он и не мог. Он практически снял все вопросы о победе. Осталось только технически оформить победу в командном турнире.

У соперников больше не осталось козырей. Было очень важно хорошо выступить и Камиле Валиевой, и Марку. Мы сейчас абсолютно сильнейшая команда, равной которой нет», — приводит слова Авербуха «СЭ».

Ранее Марк Кондратюк высказался о выступлении своих соперников в мужской произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022.