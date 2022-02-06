Фигурист Кондратюк: если бы в произвольной программе вышел Чен, все было бы иначе

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк высказался о выступлении своих соперников в мужской произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

18-летний россиянин занял второе место с результатом 181,65 балла. Первым стал представитель Японии Юма Кагияма (208,94), замкнул тройку лучших спортсмен из США Винсент Чжоу (171,44), откатавший свою программу с несколькими ошибками.

Напомним, что в короткой программе у мужчин американец Нэйтан Чен показал лучший результат.

«Прокат Нейтана Чена я не видел. Юма Кагияма прекрасно катался и обкатал меня. Наверное, если бы вышел Чен, все было бы иначе», — цитирует фигуриста Sport24.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Сборная России после пяти видов командного турнира набрала 45 очков и занимает первое место. На второй позиции спортсмены из США (42 очка). На третьей строчке — Япония (39).

Командный турнир завершится 7 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.