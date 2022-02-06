Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Сборная России по итогам пяти видов программы командного турнира фигуристов на Олимпийских играх -— 2022 в Пекине занимает первое место в общем зачете.

Сегодня, 6 февраля, в короткой программе у женщин Камила Валиева заработала 90,18 балла и заняла первое место, принеся национальной команде десять баллов. Позже Марк Кондратюк показал второй результат среди мужчин в произвольной программе (181,65 балла), заработав для своей сборной девять очков.

Сборная России после пяти видов командного турнира набрала 45 очков и занимает первое место. На второй позиции спортсмены из США (42 очка). На третьей строчке — Япония (39).

#Beijing2022 Men FP Results and Team Standings pic.twitter.com/cSa0o432Hp — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 6, 2022

Командный турнир завершится 7 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что лишь украинская делегация не встала после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.