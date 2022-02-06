Валиева: очень приятно, что американцы аплодировали мне стоя

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде--2022. Ее слова передает Telegram-канала «Матч ТВ».

«Американцы аплодировали мне стоя? Очень приятно, это же те спортсмены, которые понимают, как кататься. Очень приятно, что им всем понравилось. Не только американцам – канадцы, другие сборные. Это вдохновляет», – сказала Валиева.

Россиянка за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Таким образом, после проката Валиевой Россия возглавляет таблицу командных соревнований.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 90.18

2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74.73

3. Маделин Скиза (Канада) — 69.60

Ранее американская фигуристка Карен Чен высказалась о победе Валиевой.