Фигуристка Чен о выступлении Валиевой: я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно

Американская фигуристка Карен Чен, говоря о победе россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, заявила, что может только мечтать о таком. Ее слова передает Telegram-канала «Матч ТВ».

«Очевидно, россиянки делают потрясающие вещи. Я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно. Но я не могу думать о том, насколько хороша их команда. Мне надо просто концентрироваться на том, чтобы все вокруг меня были счастливы», – сказала Чен.

Россиянка за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Таким образом, после проката Валиевой Россия возглавляет таблицу командных соревнований.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поставить Камилу Валиеву в командный турнир на Олимпиаде в Пекине.