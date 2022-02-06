Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла женскую короткую программу командного турнира на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

Россиянка за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Таким образом, после проката Валиевой Россия возглавляет таблицу командных соревнований.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 90.18

2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74.73

3. Маделин Скиза (Канада) — 69.60

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух выразил мнение, что в сборной России по фигурному катанию не нужно делать замен перед произвольными программами командного турнира Олимпийских игр.