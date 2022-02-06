Украинская фигуристка ответила на вопрос о запрете общаться на русском языке

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова после своего выступления в короткой программе в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине рассказала,ответила на вопрос о запрете украинским спортсменам общаться на Играх на русском языке. Ее слова передает «Матч ТВ».

Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на ОИ в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

«Не заставляют ли меня говорить по-украински? Перед началом интервью спрашивала, на каком языке давать. Я могу на украинском, на английском. Но сейчас так. Выучила ли я украинский? Я родилась на Украине, это мой родной язык. Я катаюсь в Киеве, главный тренер – Марина Олеговна Амирханова. Со Светланой Владимировной Пановой я иногда консультируюсь», – сказала Шаботова.

Ранее президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский рассказал свою версию перепалки между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом.