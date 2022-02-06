Авербух высказался на тему замен в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух в эфире Первого канала выразил мнение, что в сборной России по фигурному катанию не нужно делать замен перед произвольными программами командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Если честно, я бы так все и оставил на произвольные, чтобы никому не было обидно. Сильнейшая команда, лучшие. Они доказали, что они лучшие. Так и должно остаться. И лучшая пара Мишина – Галлямов должна кататься, и Валиева на произвольной. В общем, все лучшие», – сказал Авербух.

6 февраля Камила Валиева выступит с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она является действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место в командном турнире по фигурному катанию. На первом месте располагается сборная США, на третьем месте — китайские спортсмены.

Ранее Авербух прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поставить Камилу Валиеву в командный турнир на Олимпиаде в Пекине.