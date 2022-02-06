Каминский объяснил ошибку Латыпова на финише смешанной эстафеты на ОИ-2022

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался выступлении Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает Sports.ru.

На последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

«Эдик зря полез на последний спуск первым. Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта», — сказал Каминский.

В составе сборной России в эстафете также принимали участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов.

Следующим стартом для российских биатлонистов будет женская индивидуальная гонка. Она пройдет 7 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал бронзовую медаль российских биатлонистов.