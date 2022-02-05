Саночник сборной России на ОИ пожаловался на отсутствие финансов

Саночник сборной России Роман Репилов заявил, что вопрос с финансирования санного спорта перед Олимпийскими играми не решился.

«С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Не найти финансирование на проверенные сани в олимпийском сезоне — их большая ошибка. Тут без комментариев. Я могу много чего наговорить, но ясно то, что это неправильный подход к достижению результатов. Не было даже попыток поиска. Все так поверхностно, будто мы на первенство России собираемся», — передает слова Репилова Sport24.

На Олимпиаде в Пекине после второй попытки Репилов расположился на 13-й позиции. Он проигрывает лидеру — немецкому саночнику Людвигу Йоханесу — чуть менее двух секунд. Лучший из россиян — Семен Павличенко, он занимает промежуточное 10-е место.

6 февраля пройдут 3-я и 4-я попытки, которые определят победителя в данном виде спорта.

Репилов является действующим чемпионом мира. На прошлой Олимпиаде он стал 8-м. Это лучший результат на том турнире среди россиян.

Ранее тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне.