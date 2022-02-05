Лайшев: политика очень сильно влияет на судейство, происходит беспредел

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что Камила Валиева в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине должна опередить всех своих соперниц.

«Перед завтрашним выступлением Валиевой остается только надеяться, что совесть у судей все-таки есть. Ну а мастерство нашей девочки сомнений не вызывает. Должна разнести американскую соперницу и остальных. Всем и так понятно, что мы сильнее американцев. Но сейчас политика очень сильно влияет на судейство. Все видят, какой беспредел происходит. Оценки нашим спортсменам занижают — у судей нет ни стеснения, ни страха, ни совести», — передает слова Лайшева Sport24.

6 февраля Камила Валиева выступит с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она является действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место в командном турнире по фигурному катанию. На первом месте располагается сборная США, на третьем месте — китайские спортсмены.

Ранее чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выбор музыки для произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой.