Чемпион ОИ Тихонов о тренере Бородавко: мне кажется, его родили на лыжне

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов положительно высказался о работе главного тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

«Юрий Бородавко – гений! Столько лет работает, мне кажется, его родили на лыжне, красавец, с большим уважением отношусь к Бородавко и вообще к их коллективу. Были такие проблемы, не было результатов. Молодцы, то, чего не хватает у нас в биатлоне. Сколько сможем взять медалей – все наши», — передает слова Тихонова ТАСС.

Сегодня лыжницы сборной России приняли участие в скиатлоне. По результатам гонки Наталья Непряева завоевала серебряную медаль. Золотой медали удостоилась норвежка Терезе Йохауг. Бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер. Худшей среди россиянок стала Юлия Ступак, она финишировала 24-й. Сразу после гонки россиянка намекнула на завершение карьеры. Другие отечественные лыжницы, Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина расположились на 8-м и 11-м месте соответственно.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала слова Юлии Ступак о завершении своей спортивной карьеры.