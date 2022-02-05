Майоров: ничего страшного в поражении хоккеисток от США нет, но счет не по игре

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по хоккею Борис Майоров высказался о разгромном поражении женской сборной России от команды США на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине со счетом 0:5. Прославленный спортсмен призвал не делать трагедии из этой неудачи, отметив, что раньше бывали и более крупные поражения.

«Я в свое время, работая в Федерации хоккея России, довольно близко сталкивался с женским хоккеем, и, будучи комментатором на телевидении, комментировал много матчей женской команды, в том числе на Олимпиадах. Ничего страшного в этом 0:5 нет, и я скажу больше: не будет времен, когда мы проигрывали 0:8, 1:10 — с этой точки зрения уже прогресс. Может быть, 0:5 и не по игре, россиянки тоже имели возможности. Но что сделаешь», — сказал Майоров «Газете.Ru».

Матч против США стал для женской сборной России вторым на Олимпиаде. Подопечные Виктора Бобарико начали турнир с победы над швейцарками со счетом 5:2. Следующим соперником российской команды будет сборная Канады.

После двух матчей россиянки располагаются на третьей строчке, уступая лишь США и Канаде.