Вяльбе отреагировала на слова Ступак о завершении карьеры

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова Юлии Ступак о завершении своей спортивной карьеры.

«Конечно, это сказано на эмоциях. Она должна все проанализировать. Она нужна нам! Я ее прекрасно понимаю, она рассчитывала выступить лучше. Если в 27 лет уходить из спорта, то тогда я не знаю… Разве можно завязать после одной Олимпиады? Безусловно, я буду общаться и с ней, и с Татьяной Сориной. Не очень удачные гонки провели девочки, я обязательно поддержу их», — передает слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня Ступак высказалась о завершении своей карьеры после того, как она заняла 24-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Это худший результат среди российских спортсменок. Татьяна Сорина стала 11-й, Анастасия Рыгалина — 8-й.

Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг, серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, которая на финише оказалась сильнее австрийской лыжницы Терезы Штадлобер — у нее бронза.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался готовности российских лыжников к гонкам на Олимпийских играх в Пекине и заявил, что Вяльбе не обращает внимание на определенные проблемы.