В сборной России по лыжным гонкам отреагировали на слова Ступак о завершении карьеры

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова Юлии Ступак о завершении спортивной карьеры.

«Юля все правильно сказала. С такими результатами надо заканчивать, поэтому надо бегать лучше. Да, сегодня не получилось. Поговорим, разберемся. Гонок впереди еще много. Юля отойдет от этого, наберет форму, покажет себя. Мы в нее верим, мы знаем ее силы», — передает слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что сегодня Ступак высказалась о завершении своей карьеры после того, как она заняла 24-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Это худший результат среди российских спортсменок.

Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг, серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, которая на финише оказалась сильнее австрийской лыжницы Терезы Штадлобер — у нее бронза.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля. Начало гонки в 11.00 по московскому времени.

В этом сезоне лучшим результатом в индивидуальных гонках для Ступак стало седьмое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира. На прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане россиянка завоевала две бронзовые медали – в женской эстафете и спринте классическим стилем.