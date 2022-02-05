Свищев назвал бронзу в смешанной эстафете вторым рождением российского биатлона

Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал бронзовую медаль, завоеванную российскими биатлонистами в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Он признался, что надеялся на золото, но и итоговый результат счел выдающимся. Свищев подчеркнул, что российский биатлон выходит из кризиса, в котором пребывал несколько лет.

«У меня, если честно, были переживания. Я был уверен, что золотая медаль у наших ребят в кармане, но последняя стрельба все резко изменила. Было потеряно преимущество, и в концовке, наверное, уже не хватило сил. Многие не верили, что у нас может быть медаль в смешанной эстафете, но текущий сезон показывает, что им по силам хорошие результаты. То, что сейчас наши биатлонисты выходят из глубокого кризиса, факт. Несколько лет подряд особых результатов-то и не было. А в этом году новое руководство СБР подтянуло команду, не ошиблось с тренерским штабом – молодцы. И я поздравляю всю биатлонную семью, то, что они сделали, можно назвать вторым рождением российского биатлона.

Не будем перехваливать ребят, прошла только первая гонка. Но сезон-то достаточно успешно проходит. И речь не только об Олимпийских играх, а о том, что наш биатлон движется в правильном направлении. Конечно, могла быть золотая медаль, серебряная – чуть-чуть не дожали. Но все равно молодцы, мы счастливы. Это хороший пример для всей нашей олимпийской семьи, две медали в первый же день – результат неплохой. Надеюсь, что остальные российские олимпийцы подхватят это начинание и будут показывать результаты, которые порадуют всех нас, — сказал Свищев «Газете.Ru».

За сборную России в эстафете выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов. Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

Ранее бывший биатлонист сборной России Иван Черезов высказался о бронзовых медалях россиян.