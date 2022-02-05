Российская лыжница намекнула на завершение карьеры после неудачной гонки на ОИ-2022

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о завершении своей карьеры после того, как она заняла 24-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху Непряеву, я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила. А мне… По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», – сказала Ступак.

Напомним, что в этой гонке россиянка Наталья Непряева завоевала серебро. Золотой медали удостоилась норвежка Терезе Йохауг. Бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер.

Отметим, что Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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