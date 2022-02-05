Американская фигуристка Чен: готова побороться с одной из русских девочек

Американская фигуристка Карен Чен поделилась ожиданиями от соревнований короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, передает «Спорт-Экспресс».

«Готова завтра побороться с одной из русских девочек. Но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате», — сказала Чен.

После коротких программ у мужчин и пар, а также ритм-танца у танцевальных дуэтов сборная России занимает второе место в общем зачете командного турнира, уступая США два балла. В соревнованиях женщин национальную команду представит Камила Валиева (6 февраля).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.