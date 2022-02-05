Ковальчук рассказал, почему был отменен товарищеский матч против Латвии

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук назвал причину отмены товарищеского матча против Латвии, передает Sport24.

«Организаторы отменили игру. Не по нашей причине. Что-то в сборной Латвии происходит. Я так понимаю, с ковид-протоколом что-то. Таковы реалии. Позавчера тоже отменили матч», — сказал Ковальчук.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому).

Ранее тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров прокомментировал отмену контрольного матча против Латвии, которая должна была состояться 5 февраля.