Отменен контрольный матч между сборными России и Латвии по хоккею

Отменен контрольный матч между национальными сборными России и Латвии по хоккею, который должен был состояться 5 февраля, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Отмечается, что семь игроков латвийской команды сдали положительные тесты на коронавирус, прилетев в Пекин, где 9 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому).

Ранее нападающий ЦСКА Сергей Плотников и форвард ярославского «Локомотива» Артем Анисимов не полетели со сборной России на Олимпийские игры — 2022.