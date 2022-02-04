Биатлонистке Васнецовой улучшили рацион питания после ее жалоб в соцсетях

Российской биатлонистке Валерии Васнецовой улучшили рацион питания на карантине в Пекине после жалоб спортсменки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Аверьянов показал на фото блюда Васнецовой с рисом, ломтиками мяса и овощами.

«За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна», — написал Аверьянов.

Напомним, Васнецова находится в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине. Девушка в сториз Instagram рассказала, что пищу, которую ей приносят, невозможно есть.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно.

В Пекине ее заменит Евгения Буртасова.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на слова Валерии Васнецовой о плохой еде в карантинном отеле на Олимпиаде.