Светлана Журова отреагировала на слова биатлонистки Васнецовой о плохой еде на Олимпиаде

Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на слова биатлонистки Валерии Васнецовой о плохой еде в карантинном отеле на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Я не критикую Валерию, но такие жалобы не публикуются сразу в социальные сети. Сначала говорят руководителю делегации. Несомненно, если кормят плохо, то делается жалоба на МОК», — сказала Журова.

Напомним, Васнецова находится в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что Васнецова коронавирус переносит бессимптомно.

Васнецову заменит в Пекине Евгения Буртасова, она прилетела в Пекин утром 3 февраля.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал безобразием поведение российской биатлонистки Васнецовой.