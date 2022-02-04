Олимпийский чемпион Васильев назвал безобразием поведение российской биатлонистки Васнецовой

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что биатлонистка Валерия Васнецова подвергла критике еду, которую дают спортсменам на Олимпиаде, передает Sport24.

«Вообще такое поведение Васнецовой — безобразие. В современных условиях наших спортсменов надо учить, что можно говорить, что нельзя и в какой форме», — сказал Васильев.

Напомним, Васнецова находится в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что Васнецова коронавирус переносит бессимптомно.

Васнецову заменит в Пекине Евгения Буртасова, она прилетела в Пекин утром 3 февраля.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике российскую биатлонистку Валерию Васнецову, пожаловавшуюся на еду, которую дают спортсменам на Олимпиаде.