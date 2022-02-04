Боброва рассказала, почему китайская пара обогнала Мишину и Галлямова в командном турнире ОИ

Олимпийская чемпионка в командном первенстве Екатерина Боброва прокомментировала выступление российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе олимпийского командного турнира, передает «Чемпионат.com».

«Потрясающее выступление Мишиной и Галлямова. Там очень маленькое расстояние было от китайской пары. При этом китайцы на своей земле, да и опыта у них немного больше», — сказала Боброва.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее арбитр по фигурному катанию Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов меньше всех баллов (81,12) в короткой программе олимпийского командного турнира.