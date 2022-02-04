Фигурист Кацалапов о столкновении с американцами на разминке: у меня с утра накопилось

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, высказался о столкновении с американцами Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью на разминке перед короткой программой, передает Sport24.

«Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке», — сказал Кацалапов.

За свой прокат россияне получили 85,05 балла и принесли сборной 9 очков. Первую строчку заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,65). Замкнули тройку сильнейших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (83,83 балла).

После двух видов соревнований сборная России занимает второе место, набрав 17 баллов. Лидирует национальная команда США (20).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце в командном турнире на Олимпиаде.