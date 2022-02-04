Украинский спортсмен — о запрете говорить на русском языке: каждый в свободной стране

Украинский фигурист Максим Никитин высказался о запрете на использование русского языка для своих соотечественников на Олимпиаде-2022. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на ОИ в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что представители сборной Украины — единственные из остальных делегаций, не стали аплодировать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка.