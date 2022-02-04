Губерниев рассказал, как организаторы ОИ-2022 потеряли его тест на COVID-19

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что организаторы пекинской Олимпиады потеряли его тест на COVID-19.

«Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причем бесследно... Объяснили, что все еще не готов... Далее вечером взяли еще один, утром в 7:00 должны были взять еще один, третий по счету (но никто не пришел): результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина! В итоге горячих переговоров с китайской стороной, они все время кому-то звонили, мы с трудом выяснили: результат отрицательный, можно работать!» — написал Губерниев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о важности Олимпийских игр для спортсменов.