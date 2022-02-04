Вяльбе: меня называют Бабой-ягой, но я вообще не парюсь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, называя ассоциации, связанные с фамилиями российских лыжников и тренеров, рассказала, что ее называют Бабой-ягой. Слова Вяльбе передает «Спорт-Экспресс».

«Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе высказалась о важности Олимпийских игр для спортсменов.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.