Вяльбе: каждая Олимпиада — седые волосы. Но я потом покрашусь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своих переживаниях перед Олимпийскими играми в Пекине, которые официально откроются 4 февраля. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени.

«Знаете, вся жизнь — борьба. Когда приходила сюда работать, то не думала, что где-то придется легко. Тем более на Олимпиадах. Ответственность, волнение и трудности — сопутствующие факторы. Олимпиада — это всегда непросто, но ради этого старта раз в четыре года мы, по сути, и работаем. Да, каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного», — рассказала Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».

В составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине выступят:

Мужчины — Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван.

Женщины — Васильева Лилия, Истомина Мария, Мацокина Христина, Непряева Наталья, Рыгалина Анастасия, Сорина Татьяна, Степанова Вероника, Ступак Юлия.

Официально Олимпийские Игры откроются 4 февраля, церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год и посетовала, что сейчас это сделать уже невозможно.

Ранее Вяльбе рассказала, что ждать итоги ПЦР-тестов подопечных так же мучительно, как тесты на беременность.