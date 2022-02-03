Биатлонистка Васнецова рассказала о карантине: я похудела и плачу каждый день

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Валерия у себя в Instagram.

Ранее cтарший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что Васнецова коронавирус переносит бессимптомно.

Васнецову заменит в Пекине Евгения Буртасова, она прилетела в Пекин утром 3 февраля.

Олимпийские соревнования по биатлону стартуют 5 февраля — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом биатлонистка Васнецова проведет на изоляции пять дней.