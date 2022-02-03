Великова о перспективах российских фигуристов в командном турнире на ОИ: все нормально, проскочим

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова оценила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она выразила мнение, что разрешенные замены между короткой и произвольной программой будет проводить тренер Этери Тутберидзе среди своих подопечных.

«Я не знаю, какие команды кого выставили. Но у нас хороший состав. Единственное — я думала, что Андрей Мозалев будет в короткой программе. Однако, насколько я знаю, перед произвольной программой будут меняться пары и девочки. Но если бы была смена, я бы Мозалева поставила в короткую программу, он хорошо ее катает. А Кондратюка бы уже на произвольную — но это мое мнение, не я решаю.

Насколько я понимаю, Этери поменяет Камилу Валиеву — думаю, на Александру Трусову. Почему не на Анну Щербакову? Потому что у Трусовой по короткой программе совершенно определенные элементы, она не делает три с половиной оборота. А в произвольной, если не будет личной ответственности, она может пять четверных сделать — у Щербаковой такого нет. Это все-таки не личное первенство, не так страшно выходить», — сказала Великова «Газете.Ru».

Говоря о шансах российской сборной в командном турнире, специалист высказалась с оптимизмом. Единственный аспект, который по мнению Великовой, может стать проблемой для России, — выступление мужчин-одиночников, поскольку конкуренты из других стран очень сильны.

«Если мальчишки не подведут, то шансы на золото велики. У Рафаэля Арутюняна мальчик-американец — Нейтан Чен — серьезный. А так, конечно, шансы есть — больше, чем у других. Не хочу мальчиков очернять, но я знаю, что и в Японии, и в США сильные ребята. И одиночники вызывают наибольшее беспокойство. С девочками все понятно, пары у нас лучшие. В танцах — считаю, второе-третье место может быть. Все нормально, думаю, проскочим», — заключила Великова.

Россию в короткой программе олимпийского командного турнира представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Камила Валиева (женское одиночное катание), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее олимпийский чемпион-1994 в мужском одиночном катании Урманов заявил, что считает высокими шансы российских фигуристов на золото в командном турнире на ОИ.