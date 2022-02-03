Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не вышли на тренировку командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). 2 февраля спортсменки также пропустили тренировку. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее сборная России определилась с фигуристами, которые выступят в короткой программе на командном турнире.

Национальную команду представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Камила Валиева (женское одиночное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Напомним, что после короткой программе в составе сборной можно будет сделать две замены.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт оценила состав сборной России на короткую программу олимпийского командного турнира по фигурному катанию.