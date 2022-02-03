Американский журналист назвал Ягудина шутом

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал решение олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина создать петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Алексей Ягудин, главный шут российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России гимн и флаг на Олимпиаде, создав петицию. Он думает, что эта петиция сможет преодолеть антидопинговые санкции для Олимпийского комитета России.

Это лишний раз напоминает нам, почему Россию изначально лишили гимна и флага. Спасибо, Леша, ты особенный парень», — сказал журналист в подкасте The Skating Lesson.

Документ представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Ягудин призывает Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешить российским спортсменам выступать под флагом своей страны, а также исполнять гимн и называться сборной России.

В данный момент наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном страны на Играх.