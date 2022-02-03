Защитник сборной России по хоккею Шибанова: все дрожат, ожидая результата теста

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала об атмосфере на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Последний матч был лишь 2 декабря? Мы тренировались в номерах. Трудно без игровой практики. Есть нервозность от того, что скоро первый матч. Будем набирать по ходу турнира. Нам перекрыли воздух, сегодня мы умирали на льду. Нас прикрыли, хотя симптомов не было. Сообщили, что мы были контактными.

Олимпиада — это праздник, который не чувствуется? Я не была на прошлых Играх, но по сравнению с Сочи-2014 — это небо и земля. Эти тесты постоянные, все дрожат, ожидая результата.

Девчонок увезли на изоляцию в другую гостиницу. Без симптомов, а показывает положительный. У Дианы Фархутдиновой и Кати Николаевой есть симптомы, их увезли в больницу. Присылают фотографии — там очень жестко. Конечно, мы были бы не против, чтобы Олимпиаду перенесли, так как у нас многие заболели», — цитирует хоккеистку Sport24.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.

Первым соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч состоится 4 февраля. Также в группе А национальная команда померится силами со сборными США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.