Сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх

Сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх — 2022, сообщает ТАСС.

Чартерный самолет с российскими хоккеистами прибыл в аэропорт Шоуду в 09.12 по местному времени (04.12 по московскому). Далее национальной команде и тренерскому штабу предстоит сдать тесты на коронавирусную инфекцию и отправиться в отель, где спортсмены отбудут обязательный трехдневных карантин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Ранее сообщалось, что российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова раскритиковала сборную России по хоккею за использование отдельного самолета при перелете в Пекин на Олимпийские игры. Изначально хоккеисты должны были лететь с представителями других видов, однако из-за риска заразиться коронавирусом отказались, им был предоставлен чартер.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.