Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о проблемах спортсменки с вылетом в Пекин

Муж российской биатлонистки Евгении Буртасовой Максим Буртасов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась спортсменка при вылете в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры — 2022.

Он отметил, что произошла похожая ситуация, как до этого была у Валерии Васнецовой и Ирины Казакевич, которые не смогли вовремя вылететь в Пекин и были вынуждены задержаться.

«Евгения заполняла документы, пока находилась в Чехии, но чешская сторона ошиблась, и получилась заминка. Но российская сторона связалась с представителями Китая, вопрос решили.

Тут, по-моему, всех подняли на уши, Олимпийский комитет России и СБР в том числе. Спортсмены летят на такой праздник, нужно взаимодействие всех сторон», — рассказал Буртасов ТАСС, отметив, что биатлонистка в итоге зарегистрировалась на рейс.

Буртасова заменит в составе национальной сборной Валерию Васнецову, сдавшую два положительных теста на коронавирус по прилете в Китай.

Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

Ранее сообщалось, что Буртасова прилетит в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх утром 3 февраля. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.