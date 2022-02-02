Заразившийся коронавирусом фигурист Коляда сдал отрицательный тест

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2022 года Михаил Коляда сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновил тренировки. Об этом сообщает ТАСС.

25 января стало известно, что Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отправиться вместе с командой в Пекин не сможет. Его заменил первый запасной — Евгений Семененко.

«Михаил Коляда получил отрицательный результат теста, он вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни», – рассказал тренер Алексей Мишин.

Напомним, что от России на Олимпийских играх в мужском одиночном катании выступят также Андрей Мозалев и Марк Кондратюк.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четыре члена скандинавской делегации сдали положительные тесты на ОИ-2022.