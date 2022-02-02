Итальянская фигуристка назвала фавориток среди россиянок

Итальянская фигуристка Лара Наки Гутманн назвала любимых спортсменок из России, передает «Спорт-Экспресс».

Россию в женском одиночном катании представят действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова.

«С точки зрения прыжков мне больше всех нравится Трусова — прыжки, но если брать артистические навыки — Валиева», — поделилась итальянская спортсменка.

Гутманн, которой 19 лет, выступит на Олимпийских играх в командном турнире.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет России в своем Instagram опубликовал видеозапись того, как фигуристки национальной российской команды Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в олимпийскую деревню.

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.

31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех членов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.