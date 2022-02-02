Олимпийский чемпион Дмитриев не ждет сенсаций на Играх в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев рассказал, чего ждет от выступлений мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает RT.

По его мнению, за победу будут бороться японец Юдзуру Ханю и американец Нейтан Чен.

«Вряд ли будет сенсация. Я в своих прогнозах неоригинален: думаю, заказывать моду будут Юдзуру Ханю и Нейтан Чен. Шансы японца? Если Ханю будет безошибочен, то они будут. А если он начнет пытаться прыгать четверной аксель, то нет», — заявил Дмитриев.

Ханю — двукратный чемпион Олимпиады (2014, 2018), также в его активе две золотые медали чемпионатов мира, и по одной медали высшей пробы японский фигурист завоевал на чемпионате четырех континентов и в командном чемпионате мира.

Чен становился на Олимпийских играх только бронзовым призером в командных соревнованиях, но американец — трехкратный чемпион мира, единожды он побеждал на чемпионате четырех континентов.

От России на Олимпийских играх выступят Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, заменивший Михаила Коляду, заразившегося коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих ожиданиях от работы на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка выступит в роли корреспондента.