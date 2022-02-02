Итальянский журналист: любопытно, что может сделать Латыпов после болезни

Итальянский журналист и комментатор Дарио Пуппо заявил, что ему любопытно будет посмотреть за выступлением российского биатлониста Эдуарда Латыпова на зимних Олимпийских играх — 2022, передает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

«Большой сюрприз могут преподнести Теро Сеппяля или даже Витаутас Строля. Мне очень любопытно посмотреть на то, что сможет сделать Эдуард Латыпов после ковида, полагаю, произошедшее придаст ему мотивации для того, чтобы преуспеть в Пекине», — заявил Пуппо.

В начале января стало известно, что спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Из-за заболевания он был вынужден пропустить два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге. Новые тесты, сделанные биатлонистом, показали отрицательный результат, и Латыпов смог присоединиться к команде в Антхольце. Первым его стартом стал масс-старт, однако назвать его удачным нельзя — биатлонист допустил восемь промахов и занял 25-е место.

Биатлонные соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля, первой пройдет смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что на вечернюю тренировку сборной России по биатлону в Пекине вышли пять атлетов. Как сообщает источник, на трассе работали Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что женская сборная пропустила утреннее занятие в полном составе.

Из группы Юрия Каминского на тренировку вышли Карим Халили, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.